جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل، الذى يحمل القمر الصناعى للتجارب "شييان-25"، تم إطلاقه صباح اليوم من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى شمالى الصين، ودخل القمر الصناعى بنجاح إلى المدار المحدد له سلفا، مشيرة إلى أنه سيُستخدم بشكل أساسى لإجراء تجارب تقنية جديدة لرصد الأرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لإجراء تجارب فى الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.