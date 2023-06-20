الغواص الفرنسى المخضرم «نارجيوليه» على متن الغواصة المفقودة بالمحيط الأطلسى

جدة - نرمين السيد - تواصل فرق الإغاثة الأمريكية والكندية البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت بينما كانت فى رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة قبالة سواحل أمريكا الشمالية فى المحيط الأطلسى، وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم الغواص المخضرم الفرنسى والخبير فى حطام "تيتانيك" بول-هنرى نارجيوليه، وفقا لما أعلنته اليوم الثلاثاء عائلته.





والخبير الفرنسى "نارجيوليه" هو ضابط سابق فى البحرية ، يبلغ من العمر 77 عامًا، وهو حاليًا مدير برنامج الأبحاث تحت الماء لشركة "RMS Titanic Inc" الأمريكية، وكان على متن الغواصة الصغيرة التى اختفت قرب حطام "تايتانيك".

وتم إبلاغ السلطات بعد ظهر الأحد الماضى من قبل مشغل الغواصة "أوشنجيت إكسبديشنز" أن الغواصة اختفت، حسبما قال الأميرال جون موجر من خفر السواحل الأمريكيين.

وأوضح: "نبذل جهودا كبيرة جدا" مضيفا أن عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على منطقة "تبعد حوالى 1450 كيلومتر شرق كايب كود على عمق أربعة آلاف متر"، مضيفا "إنها منطقة بعيدة وإجراء عمليات بحث فيها معقد جدا".

وكان على متن الغواصة أيضا رجل الأعمال البريطانى الثرى "هاميش هاردينج" ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن" والتى نشرت منشورا على وسائل التواصل الاجتماعى عن رحلته الاستكشافية.

كذلك كان على متن الغواصة رجل الأعمال الباكستانى البارز شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة "إنجرو"، مع نجله سليمان، بحسب بيان للعائلة.

وبدأت الغواصة البالغ طولها 6,5 أمتار والتى تشغلها شركة "أوشنجيت اكسبديشنز" الغوص باتجاه الحطام الأحد لكن الاتصال معها فُقد بعد ساعتين، بحسب السلطات.

وأفاد ناطق باسم "أوشنجيت اكسبديشنز" "فقدنا الاتصال مع إحدى مركبات الاستكشاف التابعة إلينا التى تزور حاليا موقع حطام "تيتانيك".

وأطلق خفر السواحل الأميركيون طائرتين لمسح المنطقة النائية فى شمال المحيط الأطلسى بينما أرسل خفر السواحل الكنديون أيضا طائرة وسفينة.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على الغواصة السياحية الصغيرة التى اختفت فى الأعماق المظلمة للمحيط الأطلسى، قبل نفاد الأكسجين الموجود على متن الغواصة والذى لم يعد يكفى إلا لنحو 50 ساعة فقط، وهم داخل الغواصة الضيقة.