7 أمور يُستحب للمُضحى فعلها بالذبيحة قبل النحر

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه يستحب قبل الأضحية أمور:

أمور يستحب للمضحى فعلها بالذبيحة

1- أن يربط المضحى الأُضْحِيَّةَ فى مكان ظاهر قبل يوم النحر بأيام إن تيسَّر له ذلك، على ألا يضرَّ غيره؛ وذلك لما يُشْعِره من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها.

2- أن يعلِّق شيئًا فى عنق الأضحية ليُعلَم أنها أُضْحِيَّة، ويغطيها بشيء صيانةً لها؛ وذلك قياسًا على الهدى.

3- أن يسوقها إلى مكان الذبح برفق وهدوء.

4- أن يعرض الماء على الذبيحة قبل الذبح.

5- ويستحبُّ أن يدعو فيقول: "بسم الله، الله أكبر، اللهم صلِّ وسلَّم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

6- ينتظر حتى يسكن جميع أعضاء الذبيحة تمامًا قبل سلخها.

7- أن يأكل منها ويُطعم ويدَّخر.