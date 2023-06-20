«إكسترا نيوز»: هل يقضى الذكاء الاصطناعى على وظيفة المذيع؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، فى برنامج "إكسترا اليوم" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية نانسى نور، إنه يعمل بمجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى منذ 50 عامًا، ومازال يؤكد أن العنصر البشرى لن يتم الاستغناء عنه، لأنه مبدع بأصله، مضيفًا أنه بالنسبة لوظيفة المذيعين فلن تختفى، لأن الربوت يمكن أن يجرى حوارًا لكن ليس بكقاءة المذيع.





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