بالتفصيل.. الأزهر الشريف يوضح مناسك الحج خطوة بخطوة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهر الشريف إن الحجيج يقصدون بيت الله الحرام من كل مكان بالعالم كل عام، ليؤدوا مناسك الحج ركن الإسلام الخامس، وليعودوا إلى أوطانهم بمغفرة ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. أنساك الحج وأضاف أن أنساك الحج ثلاثة: أولًا: إفراد بالحج. ثانيًا: وقران للعمرة مع الحج. ثالثًا: وتمتع بالعمرة إلى الحج.

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