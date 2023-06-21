ما حكم من عاهد الله وأخلف؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إن الواجب على الإنسان أن يلتزم بما عاهد اللهَ عليه من فعل الطاعة وترك المعصية، فإذا نقض العهد فيستحبُّ له إخراج كفارة يمين.

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