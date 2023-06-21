توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

اغتنم أى فرص ولا تتركها.. تحلَّ بروح الدعابة مع شريكك ما يزيد المحبة بينكما.

برج الثور

حاول ممارسة التأمل واليوجا فلهما مزايا كبيرة لرفاهيتك.. تجاهل الأفراد الذين يريدون بك شرا.. اغتنم الفرص التى تأتى فى طريقك.

برج الجوزاء

تجنب إجبار أى شخص على فعل الأشياء من أجلك.. ضع فى اعتبارك رغبات ومصالح الآخرين.. تعاون مع شريكك لمناقشة الأمور المالية ووضع استراتيجية لثروتك.

برج السرطان

قضاء المساء فى السينما أو الاستمتاع بالعشاء مع شريكك سيضعك فى حالة من الاسترخاء والفرح.. استفد من قدراتك المهنية لتعزيز آفاق حياتك المهنية، وتحقيق نجاح غير محدود.

برج الأسد

حاول اغتنام أى فرصة لزيادة دخلك المادى.. من الضرورى الانخراط فى الأعمال الخيرية وتقديم التبرعات؟.. تفاءل بشأن حياتك العاطفية.

برج العذراء

حاول الابتعاد عن المواقف التى من المحتمل أن تسبب لك الأذى مع شريكك.. لديك القدرة على كسب المال بشكل مستقل دون الحاجة إلى أى مساعدة.. تفاءل بشأن حياتك المهنية.

برج الميزان

لا تكن خائفا أبدا ولا تستسلم؛ فالخوف لديه القدرة على التقليل من سعادة المرء.. من المستحسن مواجهة الخوف والتغلب عليه بسرعة لئلا يحولنا إلى جبناء.. تفاءل بشأن حياتك العاطفية.

برج العقرب

تأكد من عدم إجهاد نفسك وإعطاء الأولوية لأخذ قسط كافٍ من الراحة.. تعاون مع زوجتك لمناقشة الأمور المالية.. توخَ الحذر خلال محادثاتك مع أصدقائك.

برج القوس

حاول ممارسة التمارين الرياضية وواجه أى مشكلات صحية بأخذ كل أسباب العلاج.. من المهم ألا تسرع فى الحكم على الآخرين ونواياهم لأنهم قد يتعرضون لضغوطهم الخاصة.

برج الجدى

حاول أن تغرق أنت وشريكك الرومانسى فى بحر عميق من الحب.. حاول حل أى مشكلة مالية بصبر وثبات.

برج الدلو

حاول التركيز على الأنشطة التى تعزز رفاهيتك ومظهرك.. إذا كنت بعيدًا عن المنزل؛ فمن المستحسن تجنب الأفراد الذين يستنزفون مواردك ووقتك.

برج الحوت

ركز على الأنشطة التى تجلب لك السعادة.. حفاظ على مسافة محترمة من الأمور الشخصية للآخرين.. امتنع عن التعبير عن المشاعر العاطفية بشكل مفرط.