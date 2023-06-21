تقرير: شركة تكنولوجيا مالية تستعد لمنافسة شركات عالمية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن بى سى": تعتبر "Zepz"، والتى يبلغ تقييمها البالغ قيمته 5 مليارات دولار، واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المالية فى أوروبا، وتحظى بدعم من مستثمرين كبار مثل "Accel" و"TCV" و"Leapfrog".

تمكّن الشركة المستخدمين من إرسال الأموال من الهاتف الذكى أو الكمبيوتر إلى الأشخاص فى الخارج، الذين يمكنهم استلامها فى حسابهم المصرفى أو محفظة الهاتف المحمول أو كزيادة فى رصيد الهاتف المحمول.

تعتبر الخدمة منافسة للبنوك الكبيرة وخدمات تحويل الأموال الكبرى مثل "Western Union"، حيث تروج لرسوم أرخص والقدرة على نقل الأموال بسرعة. المنافس الأقرب هو "Wise"، الذى يزعم أيضًا أنه يقدم تحويلات مالية دولية أرخص من البنوك.

قال مارك لينهارد الرئيس التنفيذى لشركة "Zepz" إن الشركة أرادت تنمية محفظتها التجارية فى محاولة لامتلاك جزء أكبر من كعكة المدفوعات الرقمية العالمية.

لم يحدد لينهارد الشركات التى كانت "Zepz" تتطلع إلى شرائها، لكنه قال إن التراجع الحاد فى تقييمات شركات التكنولوجيا المالية الخاصة جعلها جذابة لبدء استكشاف عمليات الاندماج والاستحواذ.