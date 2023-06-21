أكبر شفاه بالعالم.. فتاة تثير الجدل فى بلغاريا

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جدة - نرمين السيد - ونشرت الفتاة صورها وهى تمتلك أكبر شفاه فى العالم، حتى تبحث عن الحب الحقيقى.
وتسببت أندريا إيفانفوا البالغة 25 عاما، جدلا عبر السوشيال ميديا بعد تحقيق قم قياسى جديد بعد إنفاقها لمبالغ هائلة على حشوات الشفاه.
ولم تتوقف عند ذلك الأمر، بل تسعى لتحقيق رقم قياسى لأكبر خدين فى العالم، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ستار".
وبدأت رحلة بحثها عن الحب الحقيقى، قائلة: "إن الشخص الذى يقبل مظهرها فقط هو الذى سينال قلبها".
وتابعت: "إذا كانت لدى علاقة مع شخص ما وأخبرنى أنه غير مرتاح عند السير معى فى الشارع أو فى الأماكن العامة فسننفصل، وسأضطر بعد ذلك إلى البحث عن شريك جديد لن يعيقه مظهرى".
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