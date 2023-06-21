للحفاظ على التغريدات.. تويتر تضيف ميزة «Highlights»

جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة "Highlights" للمستخدمين بعرض تغريداتهم المفضلة فى الملف الشخصى خلال علامة تبويب خاصة بها. وأشارت المنصة إلى ميزة تويتر الجديدة يتم توفيرها لدى مستخدمى "تويتر بلو" الذين يدفعون اشتراكات شهرية. وتعد ميزة "Highlights" من أحدث المزايا التى تم إضافتها لـ "تويتر بلو" حيث تتيح الفرصة بالحفاظ على التغريدات المفضلة فى علامة تبويب مختلفة، ويتم عرضها بشكل منفصل فى الملف الشخصى. ولتفعيل ميزة "Highlights" لمستخدمى تويتر بلو، يجب: -البحث عن التغريدة التى يتم إبرازها فى الملف الشخصى. -البحث عن النقاط الثلاثة ثم عرض قائمة الخيارات. -تحديد إضافة أو إزالة من العناصر المميزة، ووقتها يتم عرضها فى الملف الشخصى.

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