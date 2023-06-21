جوجل يستقطب مستخدمى هواتف آبل بمميزات للمتصفح كروم

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" (The verge)، المختص بأخبار التكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أنه وفى إطار سعى "جوجل" لكسب مستخدمى أجهزة آبل آى فون، فإن المتصفح "كروم" على أنظمة التشغيل " آى أو أس" سيكون لديه فى القريب العاجل دعم عدسة جوجل (Google Lens) المدمجة، والتى ستسمح لمستخدمى كروم للبحث عن أى شيء يرونه باستخدام الكاميرا الخاصة بهم فقط.

وأوضح الموقع أن هذه الميزة ستجعل البحث عن أشياء مثل النباتات والملابس أسهل كثيرًا فى "كروم" على عكس ما هو سائد فى الوقت الحالى، حيث يتعين على الشخص استخدام تطبيق منفصل للوصول إلى عدسة جوجل، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الموقع أن مستخدمى "كروم" على "آى أو أس" سيحصلون أيضًا على دعم أفضل لإدخال التقويم، حيث يمكن للمستخدم إنشاء أحداث تقويم "جوجل" داخل "كروم" دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق التقويم أو إدخال التواريخ يدويا.

وأشار الموقع إلى أن "جوجل" تعمل أيضا على تحسين دعم الخرائط فى " كروم" على نظام التشغيل "آى أو أس"، حيث يمكن للمستخدم قريبًا أن يضغط مع الاستمرار على العنوان لمشاهدة عرض خرائط "جوجل" مصغر فى "كروم".