بسبب تشابهه مع الأمير هارى.. بريطانى يحصل على راتب كبير

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقاير إلى أن البريطانى "ريس ويتوك" حصل على راتب شهرى بسبب تشابه ملامحه مع الأمير هارى. وتم توظيف ريس بإحدى وكالات الإعلان حتى يقدم مشاهد تمثيلية لشخصية الأمير هارى بمبلغ 2000 دولار فى اليوم، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل". وقال ريس إنه فاز بشهرة واسعة بعد الاستفادة من تشابه ملامحه مع الأمير هارى، وقام بتقليده لحياة الأمير اليومية، وذلك بعد الاهتمام بأخباره وقراءة الكتاب الذى يحكى عن مشاكله الخاصة. وعلق على وظيفته: "أحب الوظيفة وأنا محظوظ جدا لأننى أشبه أحد أهم الشخصيات فى العالم".

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