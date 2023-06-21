باستخدام الشمس.. تحويل ثانى أكسيد الكربون إلى وقود نظيف

جدة - نرمين السيد - وصمم الباحثون مفاعلا يستخدم الطاقة الشمسية لتحويل ثانى أكسيد الكربون إلى وقود نظيف، حسبما ذكرت صحيفة" الإندبندنت" البريطانية.

وينتمى الفريق البحثى لجامعة كامبريدج البريطانية، وتعتمد فكرة بحثهم على استخلاص ثانى أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى وقود مباشرة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

ويهدف الباحثون إلى استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع للحد من استخدام الوقود الأحفورى ومكافحة التغيرات المناخية.

كما تتميز هذه التقنية بأنه يمكنها الحصول على ثانى أكسيد الكربون من مداخن المصانع لتحقق نفعا مزدوجا بالحد من الانبعاثات من جهة، واستخدامها فى توليد الطاقة النظيفة من جهة أخرى.

وتستخدم تلك التقنية محلول قلوى يمكنه تركيز ثانى أكسيد الكربون بصورة تسمح بتحويله إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.

وأوضح الدكتور موتيار رهامان، من قسم الكيمياء بجامعة كامبريدج: "بدلا من تخزين ثانى أكسيد الكربون تحت الأرض، يمكننا التقاطه من الهواء وإنتاج وقود نظيف منه".

وأضاف: "بهذه الطريقة، يمكننا القطع مع صناعة الوقود الأحفورى، التى نأمل أن تساعدنا فى تجنب تدمير المناخ".

ويقول الفريق إن المفاعل الذى يعمل بالطاقة الشمسية قادر على التقاط ثانى أكسيد الكربون من العمليات الصناعية، مثل غاز المداخن، أو مباشرة من الهواء.

وأضافوا: "من خلال تمرير الغاز عبر محلول قلوى، تمكنا من تركيز ثانى أكسيد الكربون لتسهيل تحويله إلى وقود غاز اصطناعى باستخدام ضوء الشمس".

من جهته، قال المؤلف الأول الدكتور سايان كار: "حقيقة أننا يمكن أن نلتقط بشكل فعال ثانى أكسيد الكربون من الهواء ونصنع منه شيئا مفيدا هو أمر مميز. إنه لأمر جيد أن نرى أنه يمكننا فعل ذلك باستخدام ضوء الشمس فقط".