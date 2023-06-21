600 ألف زائر لـ «كافيه سنترال».. أبرز المقاهى الأدبية فى فينيا

جدة - نرمين السيد - ويُعد أحد المعالم السياحية، إذ يتواجد السائحون فى أى وقت ويلتقطون الصور التذكارية أمام بابه الدوار واللافتة العملاقة التى تحمل اسمه. مرتادو الكافيه، أكدوا فى حديثهم لـ"القاهرة الإخبارية" أن الكافيه من أقدم الكافيهات الموجودة فى العاصمة النمساوية "فيينا"، يزوره الناس من كل أنحاء العالم، الذى يصل عددهم 600 ألف زائر سنويا، الناس فى الكافيه يقضون وقتا ممتعا مع القهوة ومطالعة الصحف النمساوية والعالمية، التى يوفرها المقهى لرواده مجانا.

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