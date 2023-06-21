مواصفات هاتف هونر الجديد «Honor 90 Lite»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة وبجودة عرض FHD +، ومعدل تحديث 90 هرتز. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية وتبلغ دقة الرئيسية منها 100 ميجابيكسل، بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللى أمبير فى الساعة، ويبلغ قوة الشاحن السريع 35 وات. وأشارت الشركة إلى أن هاتف "Honor 90 Lite" يقترن بذاكرة وصول عشوائى بسعى 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت. ويتميز هاتف "Honor 90 Lite" بحجمه الخفيف حيث يبلغ قياسه 179 جراما و7.48 ملليمترا، كما يتوفر فى الأسواق بسعر يتراوح ما بين 250 و300 جنيه إسترلينى.

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