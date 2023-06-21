جدة - نرمين السيد - وكانت دار الإفتاء قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن يوم الثلاثاء الموافق ٩ ذى الحجة ١٤٤٤ هجريًا، والموافق 27 يونيو 2023 ميلاديًا هو يوم عرفة، مضيفة أن يوم الأربعاء الموافق ١٠ ذى الحجة ١٤٤٤ هجريًا، والموافق 28 يونيو 2023 ميلاديًا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء تعلن موعد صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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