سبب الاحتفال بـ «عيد الأب»

جدة - نرمين السيد - يوم الأب

ويتم الاحتفال بـ "يوم الأب" فى 21 يونيو ببعض الدول العربية، وتختلف توقيت تلك الاحتفالية فى الدول المختلفة، كما تم تحويله ليوم دينى فى بعض البلدان منها الكاثوليكية.

وتحتفل بلدان العالم بـ "يوم الأب" بسبب عرفانها بالدور والمجهود الذى يقدمه الأب لأجل أفراد أسرته.

بدء الاحتفال

ويرجع الاحتفال بيوم الأب إلى سونورا لويس سمارت دود من ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909.

وبعد سماع سونورا موعظة دينية فى يوم عيد الأم، قررت تكريم أباها وخصوصا بعد وفاة والدتها فى 1898، وقيامه بتربيتها مع أخواتها بمفرده.

سلوكيات للأطفال

وعلى الأمهات غرس السلوكيات الحميدة التى يتعامل الطفل بها مع والده، وهناك بعض النصائح التى تزيد من المودة والألفة بين الأب وابنه، منها:

-تقرب الأب لابنه من خلال تقديم الهدايا فى أوقات مختلفة.

-تحضير الأم لهدايا خاصة مع الأبناء لتقديمها للأب.

-لعب الأب مع الأبناء ومشاركتهم مختلف الأنشطة للتقرب منهم.

-تبادل الحديث بين الطفل والأب مع خلق مساحات للأسئلة.

-يجب على الأب أن يشارك طفله التسوق وتحديد أماكن للخروجات تسمح باللعب والحركة والتعرف على مناطق جديدة.

-توجيه الأم للأبناء للعمل على راحة وعدم إزعاج الأب ومراعاة ظروف عمله.