قناة الناس.. أمين الفتوى يحكى قصة عيد الأضحى وسبب فرض الأضحية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حكى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، قصة عيد الأضحى وسبب فرض الأضحية، قائلًا إن القصة جاءت من حكاية سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل.





وأضاف: "سيدنا إبراهيم رأى فى المنام أنه يذبح سيدنا إسماعيل، وكان ابنه الوحيد وأنجبه بعد أن تقدم فى العمر، كما أنه عند ولادته أمر الله سيدنا إبراهيم أن يأخذه هو والسيدة هاجر ويتركهم عند بيت الله الحرام، وكأنت وقتها مكة صحراء، وبعد ذلك يروى الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل".

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