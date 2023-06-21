مجمع البحوث الإسلامية: الخطوة الأولى لإصلاح الذات هى إصلاح القلب

جدة - نرمين السيد - وأضاف البحوث الإسلامية أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا وإن فى الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب". وتابع: "تعهد قلبك بالإصلاح والمتابعة فى عشر ذى الحجة".

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