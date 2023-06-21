الوثائقية.. «الحلزونة القمعية» لديها سلاح سرى يعمل بضغط الماء (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوثائقية إن "الحلزونات القمعية" تسكن عددًا من أجمل القواقع الموجودة فى محيطات العالم، وقد خلقت لتبدو جميلة، لا سريعة، لكن هذا لا يمنعها من صيد الأسماك.
وأضافت: "لديها سلاحها السرى، مدفع حربة طبيعى، يعمل بضغط الماء، ومحمل بسهم شائك، حين يستشعر "الحلزون القمعى" اقتراب ضحيته يوجه سلاحه ببطء نحو الهدف ويطلقه، ثم يمدد فمه المفترس، ويبتلع السمكة كلها.
وتابعت: "أخطر الحلزونات القمعية تفرز سمًّا يكفى لقتل ١٥ شخصًا".
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