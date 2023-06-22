قبل الإعلان الرسمى.. مواصفات الشاشة فى أجهزة «Galaxy Tab S9» اللوحية

جدة - نرمين السيد - ومن المفترض أن تدعم سامسونج أجهزة Galaxy Tab S9 المرتقبة، بالنموذج المخصص لأجهزة Galaxy من رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2. وأشارت التقارير إلى أن دعم سامسونج للأجهزة القادمة بشاشات نوع Dynamic AMOLED 2X التى تجلب تحسينات فى التباين ومحتوى HDR مقارنة بالشاشات Super AMOLED وLCD. وتأتى كافة الإصدارات بمعدل تحديث 120 Hz فى الشاشة، وهو نفس معدل التحديث المميز للإصدارات السابقة. وينطلق الإصدار الرئيسى من السلسلة بقدرة بطارية 8400 mAh، بينما يدعم Tab S9 Plus بقدرة بطارية 10900 mAh، ويأتى إصدار Ultra بسعة بطارية 11200 mAh.

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