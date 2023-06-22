سماع أصوات تحت الماء أثناء البحث عن الغواصة المفقودة بالمحيط الأطلسى

جدة - نرمين السيد - قالت عائلة رجل الأعمال البريطانى الذى كان على متن الغواصة "أوشن سكيب" وفقد الاتصال بها خلال زيارة للسفينة تيتانك إن "تركيزهم الوحيد" الآن هو إنقاذ من كانوا على متنها، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.





جاء ذلك بعد أن اكتشفت طائرة كندية ضوضاء تحت الماء أثناء بحثها عن الغواصة التى اختفت أثناء زيارة وعلى متنها خمسة أشخاص إلى حطام السفينة، حسبما قال خفر السواحل الأمريكى.

ونتيجة للضوضاء التى اكتشفتها الطائرة، تم نقل جهود البحث ولم يتم العثور للآن على أى شيء فى عمليات البحث هذه، لكنها مستمرة.

وكان خمسة هم شاهزادا داود، 48 عامًا، باكستانى المولد، وعضو مجلس إدارة مؤسسة "برنس ترست الخيرية"، ونجله سليمان، 19 عامًا، من سوربيتون، مع الملياردير البريطانى هاميش هاردينج واثنين آخرين على متن السفينة الصغيرة التى انطلقت يوم الأحد لرؤية حطام السفينة تيتانيك على عمق 12500 قدم فى المحيط الأطلسى.

وقالت شقيقة داود وخالة سليمان، صابرينا داود، فى حديثها لشبكة "سكاى نيوز": "نحن ممتنون للغاية لجهود وكالات الأنباء خلال هذا الوقت العصيب، إن تغطيتك المستمرة للغواصة المفقودة تلعب بلا شك دورًا كبيرًا فى قدرة العالم على الوصول إلى تفاصيل الموضوع".

ويتسابق رجال الإنقاذ مع عقارب الساعة لأنه حتى فى أفضل الظروف قد ينفد الأكسجين من السفينة بحلول صباح يوم غد الخميس.

بالإضافة إلى مجموعة السفن والطائرات، بدأ روبوت تحت الماء فى البحث فى محيط السفينة تيتانك.

وقال متحدث باسم قيادة الحركة الجوية الأمريكية إن ثلاث طائرات نقل من طراز سى-17 من الجيش الأمريكى استخدمت لنقل الغواصات التجارية ومعدات الدعم من نيويورك إلى نيوفاوندلاند للمساعدة فى البحث.

وقال الجيش الكندى إنه قدم طائرة دورية وسفينتين، إحداهما متخصصة فى طب الغوص، كما أسقطت عوامات تعمل بأشعة السونار للاستماع إلى أى أصوات من الغواصة.