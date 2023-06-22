توقعات الأبراج اليوم الخميس 22 يونيو 2023.. مفاجآت من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

احذر تجاهلك لشريك وتجنبك له.. لا تستسلم لأى توتر تشعر به داخل دائرتك.. استثمر طاقتك لتحقيق الأفكار بسهولة.

برج الثور

تمتلك طاقة حب كبيرة شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.. دعك من بعض الحماقات التى تحدث حولك.. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك وتفاءل بشأن أمورك المادية.

برج الجوزاء

حاول أن تلتقى صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تعامل مع بعض العقبات فى العمل بكل حكمة.. حان الوقت لإنجاز كل خططك المؤجلة.

برج السرطان

لا تستسلم للتوتر وتعامل مع الأمر بحكمة.. لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد

تفكيرك عملى جدًا، ما يساعدك أن تكون قادرًا على الحصول على الاستقرار الذى تريده.. حاول توصيل رسالتك إلى شريكك بصورة سليمة.. لا تسرف فى نفقات منزلك.

برج العذراء

حاول التنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسرى.. تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.. اسعَ لزيادة دخلك، وفكر بحكمة حتى لا تخسر ما فى يدك.

برج الميزان

اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياة.. خارجيا.. لا تشعر بضغط فى العمل وابعد عن أى توتر.. أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك.

برج العقرب

استثمر أى طاقة حب تجاه الشريك.. حاول أخذ قسط من الراحة.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس

حاول تجاوز أى صعوبات تمر عليك مع الشريك بحكمة وعقل.. رتب أفكارك واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.. طالب بمستحقاتك المالية فى عملك، هذا حقك.

برج الجدى

اندمج فى عائلتك واشعر بالحب بينهم.. قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.. احذر التبذير فى أموالك.

برج الدلو

لا تتخذ قرارا تجاه شريكك قبل أن تتأكد.. اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل. لتحسين وضعك المادى ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

برج الحوت

اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.. لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك فى العمل.. حان الوقت للبدء فى مشروع جديد، لكسب امزيد من الأموال.