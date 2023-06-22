إنستجرام يتيح لبعض المستخدمين تنزيل Reels

جدة - نرمين السيد - أصبح "إنستجرام" الآن أحد أكثر المنصات شعبية لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مثل ريلز "Reels"، حيث يمتلك التطبيق المملوك لـ "ميتا" نحو 2.35 مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم





ومع ذلك، على الرغم من الشعبية الهائلة لخيار الفيديو الخاص به، لم يوفر التطبيق حتى الآن خيارًا للمستخدمين لتنزيل مقاطع الفيديو القصيرة "Reels" الخاصة بهم، ولكن ليس بعد الآن، حيث يقوم "إنستجرام" أخيرًا بطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تنزيل "ريلز" من الحسابات العامة.

أعلن آدم موسيرى، رئيس "إنستجرام"، فى بث حديث أن مستخدمى المنصة المقيمين فى الولايات المتحدة يمكنهم الآن تنزيل "Reels" التى نشرها الآخرون وحفظها فى معرض صور هواتفهم.

وأضاف أنه يمكن أيضًا مشاركة هذه الـ "ريلز" المحفوظة خارج التطبيق، مشيرًا إلى أن المستخدمين سيكونون قادرين فقط على تنزيل ريلز من الحسابات العامة المؤهلة للتنزيل.

ومع ذلك، لمنح المبدعين مزيدًا من التحكم، سيوفر التطبيق خيارًا لتعطيل القدرة على تنزيل "Reels"، وبهذه الطريقة، يمكن للأفراد الذين لا يريدون تنزيل المقاطع الخاصة بهم من قبل متابعيهم أو الآخرين منعها.

لتنزيل "Reels"، يتعين على المستخدمين فتح الملف الذى يريدون تنزيله> انقر فوق رمز المشاركة> حدد خيار التنزيل.

وتابع موسيرى: "فى الولايات المتحدة، نطلق القدرة على تنزيل المقاطع التى تشاركها الحسابات العامة فى معرض الصور والفيديوهات.. وما عليك سوى النقر على رمز المشاركة على أى مقطع تحبه وتحديد تنزيل".

وأردف: "تجدر الإشارة إلى أن "الـ "ريلز" التى تتم مشاركتها بواسطة الحسابات الخاصة لا يمكن يمكن للحسابات التى تم تنزيلها والحسابات العامة إيقاف قدرة الأشخاص على تنزيل بكراتهم فى إعدادات الحساب".

لم يحدد موسيرى ما إذا كانت الـ Reels" التى تم تنزيلها ستحتوى على علامة مائية، لكن الصورة التى شاركها تشير إلى أنها ستتضمن شعار "إنستجرام" واسم الحساب، على غرار ما يضيفه "تيك توك" إلى مقاطع الفيديو التى تم تنزيلها.

الميزة متوفرة حاليًا فى الولايات المتحدة فقط، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها فى جميع أنحاء العالم.