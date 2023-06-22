بطريقة ذكية.. دب يقتحم منزلا للحصول على الطعام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ودخل الدب المنزل لسرقة الطعام، ولجأ إلى طريقة ذكية وغريبة لأجل الهروب مستعينا بالنافذة. ورصد فيديو متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، دبا أثناء محاولته فى الهروب من المنزل عن طريق النافذة. وجاء الدب فى الفيديو بعد اقتحامه للمنزل بحثا عن الطعام ثم قام محاولا النزول والهروب من النافذة، وفقا لما جاء فى وكالة "يو بى آى". ونجح أحد الجيران من تصوير الدب أثناء لحظات هروبه بعد سرقته لشرائح اللحم التى كانت موجودة بالمطبخ.

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