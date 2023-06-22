ببطارية ضخمة.. فيفو تطرح هاتفها بإمكانيات جبارة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "iQOO 11S" بشاشة من نوع "E6 AMOLED" وبقياس يبلغ 6.78 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 و12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و512 جيجا بايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 أو 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 200 وات.

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