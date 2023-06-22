القاهرة الإخبارية- مصمم الغواصة «تيتان» يكشف السيناريو الأسوأ

جدة - نرمين السيد - قدرة الغواصة تيتان على إدارة نفسها جعل العالم يتخوف من وجهتها المقبلة، بعد فقدانها الأحد الماضى خلال رحلة استكشافية إلى أعماق المحيط بهدف زيارة حطام السفينة "تايتانك" وعلى متنها خمسة أشخاص، إلا أن هذا ليس هو السيناريو الأسواء، وإنما هناك ما هو أسواء من ذلك، حسب أحد الهندسيين المساعدين فى بنائها.





كشف المهندس الأسترالى رون ألوم، واحد من المهندسين المساعدين فى بناء الغواصة تيتان عن سيناريو مخيف، وهو أن مهمة البحث ربما تكون بائسة لتحديد الموقع قبل نفاد الأكسجين فيها، والذى يُعتقد أنه سيكفى الركاب لأقل من 45 ساعة، بحسب سكاى نيوز الأمريكية.

وأكد رون أن الأشخاص الذين كانوا على متن الغواصة هم الملياردير البريطانى هاميش هاردينج، والرئيس التنفيذى لشركة OceanGate ستوكتون راش، والمستكشف الفرنسى بول هنرى نارجوليت، ورجل الأعمال المقيم فى المملكة المتحدة شاهزادا داود وابنه سليمان.

وأوضح المهندس الأسترالى، أن الغواصة السياحية الصغيرة لا توجد داخلها مقاعد سوى مقعد مرحاض واحد، وصندوق أسود صغير، مع ستارة سوداء للخصوصية، لافتًا إلى أن جميع الركاب يجب أن يكونوا حفاة وأن يجلسوا على الأرض.

وذكر رون ألوم، أنه تم الإبلاغ عن اختفاء الغواصة "تيتان" ليلة الأحد على بعد حوالى 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند الكندية، وفقًا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندى فى هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا، فيما بدأت عملية إنقاذ فى مياه المحيط الأطلسى العميقة، الاثنين، بحثا عن الغواصة التى كانت تقل 5 أشخاص، لتوثيق حطام سفينة "تايتانك" الأيقونة التى غرقت قبل أكثر من قرن.

وكانت قد أفادت وثائق دعوى قضائية تعود لعام 2018 أن ديفيد لوكريدج المدير السابق للعمليات البحرية فى الشركة الأمريكية المالكة للغواصة السياحية المفقودة كان قد أثار مخاوف تتعلق بسلامتها قبل أن يتم طرده من عمله.

وقال ديفيد فى دعوته أنه طُرد من الشركة فى يناير عام 2018 بعدما أثار "مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم أوشنغيت التجريبى لـ"تيتان" الذى لم يخضع لاختبارات".