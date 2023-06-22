كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا تنظم معرضا لمشروعات طلابها

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا، معرضها السنوى لمشروعات طلاب الكلية المستوى الثانى، بحضور نخبة من أفضل أساتذة الحاسبات وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى على مستوى الجمهورية.





من جانبه، قال هشام عرفات عميد الكلية، إن المعرض يهدف لتبادل الخبرات الذى هو سبب من أسباب النجاح، حيث تم دعوة أساتذة متميزين من جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والزقازيق وطنطا وبنها ودمياط وكلية الدفاع الجوى وأبدى الحضور إعجابهم بتميز مستوى المشاريع.

وتركزت أفكار المشروعات المقدمة من الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة، ومقترحات متفردة؛ لمواجهة مشكلات قومية فى مجالات الطاقة والمياه والصحة والمواصلات والارتقاء بالمستوى المعيشى للفرد، وذلك بتوظيف تقنيات علم الذكاء الاصطناعى الأساسية (التعلم العميق – إنترنت الأشياء- الرؤية بالحاسب) وهى تمثل الأساس النظرى الذى تم على أساسه بناء جميع المشاريع المقدمة.

وأكد الدكتور هشام عرفات، أن مجلس أمناء الجامعة يستحق الشكر والتقدير؛ لأنه قدم كل سبل الرعاية والدعم للكلية للوصول إلى هذا المستوى الراق بشهادة جميع الحضور، ويأتى على رأس هؤلاء الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الأمناء والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء والمهندس محمد ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء كما تقدم عميد الكلية بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة يحيى المشد على دوام الدعم والرعاية التى يقدمها للكلية لكى تحقق هذه النجاحات العلمية.