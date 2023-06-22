بسبب الكاميرا.. شاومى تسجل براءة اختراع لهاتف جديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف شاومى الجديد بتصميم جذاب، حيث يتميز بكاميرا أسفل الشاشة. وجاء هاتف شاومى الجديد بمساحة أكبر فى الشاشة الخلفية للهاتف والتى تتوسط الجهة الخلفية كبديل لموقعها فى Mi Mix Alpha. وتضمن الشاشة الأمامية كاميرا واحدة أسفل الشاشة فى الجانب الأيسر العلوى، وكاميرا خلفية ثلاثية بها مستشعرات مميزة. وكشفت التسريبات أن التصميم الجديد لا يتضمن منفذ USB C، أو مكبر صوتى، أو فتحة لشريحة SIM، على أن يتميز تصميم الهاتف من الجزء العلوى بتصميم شبكى للمكبر الصوتى مع اثنان من الفتحات، بينما يظهر زر التشغيل الرئيسى مع زر التحكم فى الصوتيات فى الجانب الأيسر العلوى.

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