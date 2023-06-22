حتى الآن.. عطل يواجه مستخدمى واتساب ويب

جدة - نرمين السيد - وحاول مستخدمو واتساب ويب فتحه منذ ساعات ولم يجدوا استجابة لذلك وظهور رسالة تشير إلى وجود مشكلة. وأشارت التقارير إلى أن تلك المشكلة قد تكون بسبب تحديث التطبيق على أجهزة الكمبيوتر. وكشف الخبراء أن مشكلة العطل قد تكون متعلقة بالتحديث الأخير للتطبيق، حتى يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمى. يذكر أن ميتا أعلنت من قبل عن وجود أعطال فى التطبيقات ومن بينها واتساب.

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