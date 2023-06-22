كيفية الحفاظ على اللحوم بعد ذبح الأضحية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونصح بتقطيع أرباع الأضحية وتفريغ الأحشاء بطريقة جيدة لعدم تلوثها، والتأكد من سلامة الأعضاء الداخلية سواء فى الشكل أو الرائحة.

وأضاف اللحم لا يفضل تبريده أو تجميده بعد الذبح حتى لا يتعرض للميكروبات وتستمر صلاحيته لفترة أطول.

وشدد على وضع اللحوم فى الغرفة العادية من 4 إلى 6 ساعة، ثم تبريدها على رف الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات، ووقتها يمكن استهلاكها أو تخزينها.

وتابع نصائحه ومنها: تقطيع اللحوم فى أكياس شفافة ونظيفة وكل كيس لا يزيد عن كيلو حتى يصل التبريد لجميع أجزائها، ووضع الدهون فى الجزء العلوى لحاجته لوقت طويل للتبريد، مع الحرص على ترك مسافة بين الأكياس وبعضها.