جدة - نرمين السيد - ونصح بتقطيع أرباع الأضحية وتفريغ الأحشاء بطريقة جيدة لعدم تلوثها، والتأكد من سلامة الأعضاء الداخلية سواء فى الشكل أو الرائحة.
وأضاف اللحم لا يفضل تبريده أو تجميده بعد الذبح حتى لا يتعرض للميكروبات وتستمر صلاحيته لفترة أطول.
وشدد على وضع اللحوم فى الغرفة العادية من 4 إلى 6 ساعة، ثم تبريدها على رف الثلاجة من 4 إلى 6 ساعات، ووقتها يمكن استهلاكها أو تخزينها.
وتابع نصائحه ومنها: تقطيع اللحوم فى أكياس شفافة ونظيفة وكل كيس لا يزيد عن كيلو حتى يصل التبريد لجميع أجزائها، ووضع الدهون فى الجزء العلوى لحاجته لوقت طويل للتبريد، مع الحرص على ترك مسافة بين الأكياس وبعضها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الحفاظ على اللحوم بعد ذبح الأضحية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.