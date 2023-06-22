القاهرة الإخبارية- رضيع يقتل أمه الحامل برصاصة طائشة

جدة - نرمين السيد - قالت قوات الشرطة فى ولاية أوهايو الأمريكية، إن امرأةً حاملًا لقيت حتفها، بعد أن حصل طفل رضيع على سلاح نارى وأطلق عليها الرصاص فى ظهرها، بحسب شبكة "إن بى سى" الأمريكية.

وأكدت إدارة شرطة نوروك أن لورا إيلج، البالغة من العمر 31 عامًا، نقلت إلى المستشفى بعد أن اتصلت بالنجدة وهى فى حالة ذعر، لتبلغهم بأن طفلها البالغ من العمر عامين أطلق النار عليها، وطلبت النجدة.

ووصلت الشرطة إلى المنزل خلال ثلاث دقائق من الاتصال الأول، وعثرت على لورا فى حالة خطيرة وتعانى من إصابات شديدة.

ذكرت الشرطة أنه تم نقل لورا إلى مركز فيشر تيتوس الطبى، حيث أجريت عملية قيصرية طارئة، وتم الإعلان عن وفاة جنينها بعد أقل من ساعة من تلقى النجدة لمكالمة الاستغاثة من الأم، بينما أُعلن عن وفاتها فى الساعة 5:10 مساءً.

وتحفظ الضباط المستجيبون للاستغاثة على السلاح النارى، إلى جانب الذخيرة.

وأوضحت الشرطة أن الأب ذكر فى بلاغ للشرطة أن السلاح الذى أطلق منه الطفل النار كان موجودًا فى درج منضدة النوم فى غرفتهما.

ولم توجه السلطات أى تهم فى الوقت الحالى، ولكن سيتم تحويل نتائج التحقيقات إلى مكتب المدعى العام المحلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفقًا لبيانات مركز أبحاث العنف والجرائم بالولايات المتحدة، فإن عدد حوادث إطلاق النار فى عام 2022 كان مرتفعًا جدًا بشكل عام، إذ تحدث أكثر من 38,000 وفاة بسبب الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة كل عام، مع معدل وفيات يزيد عن 109 حالات فى اليوم الواحد.