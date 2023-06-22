القصة الكاملة للغواصة تيتان.. غاصت لتفقد السفينة الملعونة فاختفت بالأعماق

جدة - نرمين السيد - على الرغم من أن تأكدهم من نفاذ الإكسجين، وأن فرص البقاء على قيد الحياة في الغواصة أصبحت معدومة، تواصل فرق الإغاثة الأمريكية والكندية البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت بينما كانت فى رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة قبالة سواحل أمريكا الشمالية فى المحيط الأطلسى، وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم الغواص المخضرم الفرنسى والخبير فى حطام "تيتانيك" بول-هنرى نارجيوليه.





البداية مع إبلاغ السلطات بعد ظهر الأحد الماضى من قبل مشغل الغواصة "أوشنجيت إكسبديشنز" أن الغواصة اختفت.

حيث بدأت الغواصة البالغ طولها 6.5 أمتار والتى تشغلها شركة "أوشنجيت اكسبديشنز" الغوص باتجاه الحطام الأحد الماضى لكن الاتصال معها فُقد بعد ساعتين، بحسب السلطات.

حيث كانت الغواصة أخذت طريقها للأعمال من أجل تفقد حطام السفينة الأسطورية تايتنك التي ترقد في قاع المحيط منذ ما يقرب من 100 عام، وهي على متنها رجل الأعمال البريطانى الثرى "هاميش هاردينج" ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن"، كذلك كان على متن الغواصة رجل الأعمال الباكستانى البارز شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة "إنجرو"، مع نجله سليمان.

وعلى الفور أطلق خفر السواحل الأمريكى طائرتين لمسح المنطقة النائية فى شمال المحيط الأطلسى بينما أرسل خفر السواحل الكنديون أيضا طائرة وسفينة.

كما دعمت العديد من الدول خلال الأيام الماضية عمليات البحث، إلا أنه لم يتم الوصول إلى شئ على الرغم من سماع طرق قادم من الأعماق تم رصده من خلال طائرة كندية خلال أحد مراحل البحث إلا أنه لم يتم الوصول إلى أى شئ.

حيث سابقت فرق الإنقاذ الزمن للعثور على الغواصة السياحية الصغيرة قبل نفاذ الإكسجين، الذي يكفي ركابها لمدة 96 ساعة فقط، إلا أن كافة الجهود المبذولة في محاولة الإنقاذ قبل نفاذ الإكسجين باءت بالفشل ولم يتم العثور على الغواصة.

وعلى الرغم من فقدان الأمل في العثور على ركابها أحياء، أعلن خفر السواحل الأمريكى، أنه يتابع عمليات البحث عن الغواصة تيتان.