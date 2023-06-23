نور يصل عنان السماء.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

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جدة - نرمين السيد - ومن هذه السور التى ورد فيها نصوص نبوية تحض على قراءتها وتخصها بيوم من الأيام؛ هى سورة الكهف، والتى نزلت بمكة المكرمة ويبلغ عدد آياتها 110 آيات.
سورة الكهف تسبقها سورة الإسراء فى ترتيب المصحف الشريف، وتليها سورة مريم، وتقع فى الجزءين الـ 15 والـ 16 من القرآن الكريم وترتيبها الـ 18 فى المصحف الشريف.
وفى فضل قراء سورة الكهف يوم الجمعة، وردت أحاديث صحيحة، عن النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، منها: "عن أبى سعيد الخدرى، قَالَ: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فى يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ".. رواه الإمام الدارمى.
فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
وفى هذا السياق، قال النبى، صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ".. رواه الإمامان النسائى والحاكم وصححه.
وقد استحب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مشيرين إلى أن الوقت الشرعى لـ قراءة سورة الكهف يبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة، وقال البعض من فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس.
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