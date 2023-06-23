القاهرة الإخبارية تنشر تقريرا عن أكبر شركة تنتج الرقائق الإلكترونية بالعالم

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة القاهرة الإخبارية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تقرير فيديو عن حرب الرقائق الإلكترونية والتى اشتعلت خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.





وقال التقرير، إن شركة "TSMC" التايوانية تتربع على صناعة الرقائق الإلكترونية فى العالم، وبالرغم من دخول أغلب دول العالم فى سباق تطوير هذه الصناعة إلا أنه لا استطاع تجاوز أو الوصول إلى ما تنتجه الشركة التايوانية والتى تصنع وحدها 90% من سوق الرقائق المتقدمة.

وأضاف التقرير، أن الشركة ارتفعت إيراداتها فى الربع الأخير من 2022 بنسبة 42% مقارنة بالعالم السابق، لتصل إلى 20 مليار و600 مليون دولار.