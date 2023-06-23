تقرير: أكثر 101 ألف حساب بـ ChatGPT تعرض للاختراق

جدة - نرمين السيد - ChatGPT

وقالت شركة أمن المعلومات Group-IB، ومقرها سنغافورة، إن القراصنة اهترقوا 101 ألف و134 جهازًا يحتوى على بيانات اعتماد ChatGPT المحفوظة.

بينما قد لا تكشف حسابات ChatGPT المخترقة بشكل صريح معلومات بنكية، فإن المعلومات الأخرى المهمة للمستخدم، بما فى ذلك البريد الإلكترونى وكلمات المرور وأرقام الهواتف، قد تكون عرضة للخطر، مما يجعل المستخدمين عرضة لهجمات التصيد الاحتيالى.

اكتشفت شركة أمن المعلومات أيضًا، بيانات اعتماد مخترقة يتم بيعها على أسواق الويب الغامضة خلال العام الماضى، وتشير الأبحاث إلى أن الهند تتصدر قائمة الحسابات المخترقة لـ ChatGPT.

فى مقال نشرته شركة Group-IB، يشير بحث إلى أن القراصنة استخدموا "برامج ضارة لسرقة المعلومات" لسرقة بيانات اعتماد المستخدمين.

ويسلط المقال الضوء على أن برامج سرقة المعلومات تجمع بيانات اعتماد المستخدم المحفوظة فى المتصفحات، بما فى ذلك تفاصيل بطاقات البنك، ومعلومات محفظة العملات الرقمية، وملفات تعريف الارتباط، وسجل التصفح، وغيرها من المعلومات من الأجهزة المصابة.

يمكن للمستخدم أن يقوم بتحميل البرامج الضارة عن طريق الخطأ عند النقر على روابط مشبوهة أو تحميل برامج مصابة بالبرامج الضارة.

المستخدمون فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ هم الأكثر تضررًا من الهجمات السيبرانية، فيما يشير البحث إلى أن نحو 40.5% من المستخدمين فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ تأثروا بالخرق، وتم اختراق 12 ألفًا و632 حسابًا فى الهند، كما تأتى باكستان فى المرتبة التالية مع 9,217 حسابًا لـ ChatGPT تم اختراقها.

عالميًا، تم التأثير على مستخدمى ChatGPT فى عدة بلدان مثل البرازيل وفيتنام بشكل واسع من جراء هذا الاختراق.

بالرغم من أن بيانات اعتماد ChatGPT قد لا تكشف مباشرة عن معلومات بنكية أو بطاقات، فإن Group-IB يشير إلى أن القراصنة يمكنهم الوصول إلى المحادثات المحفوظة مع نظام الدردشة الذكى.

قال التقرير: "بشكل افتراضى، يقوم ChatGPT بتخزين سجل المحادثات بين المستخدم والذكاء الاصطناعى، وبالتالى، فإن الوصول غير المصرح به إلى حسابات ChatGPT قد يكشف عن معلومات سرية أو حساسة، والتى يمكن استغلالها فى هجمات مستهدفة ضد الشركات وموظفيها".

بالمثل، قد تكشف الحسابات المخترقة أيضًا عن كلمات المرور، وبالمثل، قد تكشف الحسابات المخترقة كلمات المرور أيضًا.

قال ساتنام نارانج، كبير مهندسى الأبحاث فى شركة "Tenable" للأمن السيبرانى، فى بيان بأن هناك مجالًا آخر مثيرًا للقلق وهو إعادة استخدام كلمة المرور.

وقال: "تاريخيًا، نعلم أن المستخدمين يميلون إلى إعادة استخدام كلمات المرور عبر مواقع متعددة، لذلك إذا كان المستخدمون تم اختراق بيانات اعتماد حساب ChatGPT الخاصة بهم، فمن المحتمل أن تكون الحسابات الأخرى فى خطر أيضًا إذا أعاد المستخدمون استخدام كلمة مرور ChatGPT الخاصة بهم فى مكان آخر".

تشير أبحاث Group-IB إلى ظهور الحد الأقصى من السجلات التى تحتوى على حسابات ChatGPT المخترقة على الويب المظلم فى مايو 2023.

ChatGPT

فى معظم الحالات، تم اختراق حسابات ChatGPT بواسطة برنامج ضار لسرقة المعلومات يسمى Raccoon، فيما تنصح شركة الأبحاث مستخدمى ChatGPT بتحديث كلمات مرور حساباتهم.

إذا كان لديك نفس كلمة المرور لأنظمة أساسية أخرى، مثل Gmail أو Facebook، فتأكد من تمكين المصادقة الثنائية لإضافة طبقة أمان إضافية.

وغنى عن القول، إنه من المستحسن عدم تنزيل التطبيقات من مطورين غير موثوق بهم، وتجنب النقر على روابط الويب المشبوهة.