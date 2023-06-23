بدء ثوران بركان «كلوتشيفسكى» فى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت أولجا جيرينا مديرة فريق الرد السريع لمعهد علم البراكين والزلازل، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "إنه تم رصد حالة حرارية غير طبيعية واهتزاز دون قذف الرماد بعد، وتم تصنيف نشاط البركان ضمن الفئة "الصفراء" أى العالية من الخطر على الطيران، وقبل ذلك تم رصد 3 هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا، تراوحت قوتها بين 3.8 و4.1 درجة بمقياس ريختر".

يذكر أن بركان "كلوتشيفسكى" هو أعلى بركان فاعل فى أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا عن سطح البحر، وقطر الفوهة الموجودة فى قمته نحو 700 متر، وهناك أيضا نحو 80 فوهة جانبية فى البركان. ويقع البركان على بعد نحو 30 كلم عن بلدة كلوتشى التى يعيش فيها نحو 4.5 ألف شخص.