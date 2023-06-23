جدة - نرمين السيد - وقالت أولجا جيرينا مديرة فريق الرد السريع لمعهد علم البراكين والزلازل، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "إنه تم رصد حالة حرارية غير طبيعية واهتزاز دون قذف الرماد بعد، وتم تصنيف نشاط البركان ضمن الفئة "الصفراء" أى العالية من الخطر على الطيران، وقبل ذلك تم رصد 3 هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا، تراوحت قوتها بين 3.8 و4.1 درجة بمقياس ريختر".
يذكر أن بركان "كلوتشيفسكى" هو أعلى بركان فاعل فى أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا عن سطح البحر، وقطر الفوهة الموجودة فى قمته نحو 700 متر، وهناك أيضا نحو 80 فوهة جانبية فى البركان. ويقع البركان على بعد نحو 30 كلم عن بلدة كلوتشى التى يعيش فيها نحو 4.5 ألف شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء ثوران بركان «كلوتشيفسكى» فى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.