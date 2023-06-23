ماليا وساشا أوباما يستمتعان بالصيف فى اليونان مع والديهما (صور)

جدة - نرمين السيد - وشوهدت الأختان وهما يستمتعان مع والديهما، باراك وميشيل، حيث زارت العائلة بعض المواقع الأكثر شهرة فى البلاد.

والتقطت عدسات المصورين العائلة فى أثينا وهم يسيرون على طول أنقاض الأكروبوليس.

ارتدت ساشا بلوزة وردية مع الجينز وتركت شعرها المجعد منسدلا على كتفيها، بينما ارتدت ماليا بلوزة أرجوانية ضيقة وتنورة طويلة نفس اللون، وظهرت بشعر مضفر.

وارتدى باراك أوباما قميصا أزرق اللون مع بنطلون أبيض، وبدت ميشيل أنيقة بشكل مميز، حيث كانت ترتدى بدلة زيتونية اللون ارتدتها مع كارديجان أبيض.

خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى، احتفل باراك أوباما بعيد الأب بتهنئة الجميع، وشارك صورة لنفسه فى البيت الأبيض برفقة ابنتيه.