مشاهد مقدسة.. لماذا سمى مسجد التنعيم بهذا الاسم؟

جدة - نرمين السيد - وبين فى منشور عبر فيس بوك، ضمن حملة "مشاهد مقدسة" أن المسجد يحرم منه المكِّيُّون بالعمرة، وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام، إذ يقع على قرابة ستة أميال شمالًا من المسجد الحرام على طريق المدينة.

كما أنه هو الحِلُّ الذى أحرمت منه السيدة عائشة رضى الله عنها؛ فقد دَخَلَ النَّبِى ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَهِى تَبْكِى، فَقَالَ: «مَا لَكِ تَبْكِينَ؟»، قَالَتْ: أَبْكِى أَنَّ النَّاسَ أَحَلُّوا، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ، وَلَمْ أَطُفْ -تقصد لحيضها- وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِى وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ، وَحُجِّى»، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَلَمَّا طَهُرْتُ، قَالَ: «طُوفِى بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ، وَمِنْ عُمْرَتِكِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أَجِدُ فِى نَفْسِى مِنْ عُمْرَتِى أَنِّى لَمْ أَكُنْ طُفْتُ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ».