مقبرة تيتانيك.. هكذا انفجرت الغواصة تيتان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى رصد موقع "دوت الخليج" كيف انفجرت الغواصة تيتان.

وأوضح خبراء أن "انفجار داخلي كارثي" أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت 5 أيام.

البداية كانت مع إبلاغ السلطات بعد ظهر الأحد الماضى من قبل مشغل الغواصة "أوشنجيت إكسبديشنز" أن الغواصة اختفت.

حيث بدأت الغواصة البالغ طولها 6.5 أمتار والتى تشغلها شركة "أوشنجيت اكسبديشنز" الغوص باتجاه الحطام الأحد الماضى لكن الاتصال معها فُقد بعد ساعتين، بحسب السلطات.

كانت الغواصة تيتان أخذت طريقها للأعمال من أجل تفقد حطام السفينة الأسطورية تايتنك التي ترقد في قاع المحيط منذ ما يقرب من 100 عام، وهي على متنها رجل الأعمال البريطانى الثرى "هاميش هاردينج" ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن"، كذلك كان على متن الغواصة رجل الأعمال الباكستانى البارز شاهزاده داود، وهو نائب رئيس مجموعة "إنجرو"، مع نجله سليمان.