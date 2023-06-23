23 يونيو.. سر الاحتفال باليوم العالمى للأرامل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأمم المتحدة أن تخصيص هذا اليوم جاء لتمكين الأرامل من إعالة أنفسهن وعوائلهن، للتصدى للفقر والعنف والتمييز الذى تعانى منه الأرامل.

وتسعى مصر، بجهود كبيرة فى ملف دعم الأرامل، حسبما صرحت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، الشهر الماضى.

وقالت الوزيرة إن هناك مخصصات تقدر بـ900 مليون جنيه سنويا للأرامل والمطلقات، موضحة أن الدولة لا تألوا جهدا لتقديم الحماية الاجتماعية لهم.