الوثائقية تنشر فيديو عن أهم أقوال الفقيه والمتصوف ابن عطاء السكندرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلما ضخما، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.

وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأحد الموافق 19 فبراير 2023، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.