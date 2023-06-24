الإفتاء توضح حكم تنظيم النسل

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن تنظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ للمحافظة على صحَّة الأم ووقاية لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد -مباح ومطلوب شرعًا.





وأوضحت أنه هذا هو ما تدعو إليه نصوص السُّنة الشريفة؛ قياسًا على العزل، وهو إحدى الوسائل التى كان الزوجان يفعلانها بالتراضى بينهما لمنع الحمل وتنظيم النسل، كما جاء فى رواية الإمام مسلم فى "صحيحه" عن جابر رضى الله عنه: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله. وأن ذلك بلغه ولم يَنْهَ عنه".

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