مشروع هاتف الإنذار: 50 مهاجرا على متن سفينة بالبحر المتوسط على وشك الغرق

جدة - نرمين السيد - وقال القائمون على المشروع فى تغريدة على "تويتر"، وفق ما نقلته وكالة أنباء آنسا الإيطالية، إننا "على اتصال بمجموعة هربت من ليبيا".

وأضاف القائمون على المشروع أن "محرك القارب توقف عن العمل وتعطل القارب وتسرب الماء إليه وقمنا بتنبيه السلطات ونطالب بإنقاذ سريع. وكان هناك سفينة صيد قريبة، ولكننا لم نتمكن من التواصل مباشرة".

وتابع القائمون على المشروع قائلين: إنهم طلبوا من السلطات الليبية نقل نداء الاستغاثة لكنهم زعموا بأنهم فى عطلة.

وأضاف القائمون على المشروع فى منشور لاحق أن "50 شخصًا فى محنة اتصلوا بهم للتو وإنهم يائسون وما زالوا ينتظرون الإنقاذ، لأن المياه تتسرب داخل القارب والوضع حرج".

وحث القائمون على المشروع كل الجهات المعنية بألا يدعوهم يغرقون.

جدير بالذكر أن مشروع هاتف الانذار لرصد المتوسّط انطلق فى أكتوبر 2014 وأطلق المشروع خطّا هاتفيّا منظّما ذاتيّا لللاّجئين المستغيثين فى البحر المتوسّط.