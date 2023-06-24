جدة - نرمين السيد - وقال تقرير القاهرة الإخبارية، إنه فى انتصار جديد للعلم، أصبحت أدخنة المصانع لها قيمة، وذلك بعدما تمكن باحثون من إنتاج وقود نظيف، باستخدام ثانى أكسيد الكربون.
وأضاف التقرير، أن هذا الغاز يستخلص من أدخنة المصانع أو من الهواء مباشرة، من خلال تصميم مفاعل يستخدم الطاقة الشمسية لتحويل ثانى أكسيد الكربون إلى وقود نظيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية تنشر تقريرا عن إنتاج غاز صناعى نظيف من ثانى أكسيد الكربون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.