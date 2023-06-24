القاهرة الإخبارية تنشر تقريرا عن إنتاج غاز صناعى نظيف من ثانى أكسيد الكربون

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير القاهرة الإخبارية، إنه فى انتصار جديد للعلم، أصبحت أدخنة المصانع لها قيمة، وذلك بعدما تمكن باحثون من إنتاج وقود نظيف، باستخدام ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف التقرير، أن هذا الغاز يستخلص من أدخنة المصانع أو من الهواء مباشرة، من خلال تصميم مفاعل يستخدم الطاقة الشمسية لتحويل ثانى أكسيد الكربون إلى وقود نظيف.