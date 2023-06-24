الشركة المشغلة لـ«تيتان»: الغواصة تعرضت لانفجار داخلى كارثى أدى إلى تحطمها

جدة - نرمين السيد - وقال خفر السواحل الأمريكية الجمعة، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن تلك الغواصة بدأت الرحلة، وكان مقرراً لها ساعتان ونصف الساعة، فى وقت مبكر من يوم الأحد الماضى وفقدت الاتصال بسفينتها الأم "الأمير القطبي" بعد ساعة و 45 دقيقة من الرحلة، مضيفة أنه تم العثور على مخروط الذيل وحطام آخر من الغواصة المفقودة عن طريق مركبة أخرى تعمل على بُعد حوالى 1600 قدم من مقدمة السفينة تايتانيك الشهيرة، والتى تقع على عمق حوالى 13000 قدم فى شمال المحيط الأطلسي.

وأوضحت القناة الأمريكية أن الشركة المشغلة للغواصة "أوشن جيت إكسبيديشن- OceanGate Expeditions" قد أصدرت بياناً تنعى فيه الرجال الخمسة الذين كانوا على متنها بمن فيهم الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة "أوشن جيت ستوكتون رش-OceanGate Stockton Rush"، ورجل الأعمال البريطانى "هاميش هاردينج"، والغطاس الفرنسى "بول هنرى نارجوليت"، والملياردير الباكستانى "شاهزاده داوود" وابنه سليمان داود.

وكان حجم الغواصة تيتان تقريباً يماثل حجم شاحنة صغيرة تتوافر بها مساحة كافية لخمسة أفراد بالغين فقط، وذلك حينما أبحرت الغواصة فى رحلة على بعد آلاف الأقدام باتجاه قاع المحيط الأطلسى الشمالى فى مياه تنتقل الحياة فيها من مستوى مائى وضغط إلى آخر.

وأفادت شركة "أوشن جيت" أن الغواصة لديها احتياطيات محدودة من الطاقة وتحتاج إلى سفينة دعم على السطح لإطلاقها واستعادتها، مشيرة إلى أنه وفقاً لاسمها، فإن "تيتان" تزن 23000 رطل وهى مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم، مع تمتعها بميزات أمان لمراقبة السلامة الهيكلية للسفينة.

ومع عدم وجود نظام تحديد المواقع العالمى (JPS) تحت الماء، تواصلت تيتان مع سفينتها الأم عن طريق الرسائل النصية، وكان مطلوباً كالمعتاد أن تتواصل الغواصة كل 15 دقيقة، وفقًا لموقع "أوشن جيت إكسبيديشن"، بينما حدث آخر اتصال بين السفينة و"الأمير القطبي" فى الساعة 11:47 صباح يوم الأحد.

وقال ضابط الغواصة السابق فى البحرية الكابتن "جيه فان جورلي" لشبكة "سى إن إن" إن "كل هذه الأشياء التى اعتدنا عليها الآن - نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، وشبكة Wi-Fi، ووصلات الراديو، كلها لا تعمل تحت المحيط"، ما يجعل المهمات هذه أكثر صعوبة، وفى الوقت الذى كانت فيه أجزاء من تيتان قليلة الكفاءة التقنية بلا ريب، حسب وصف القناة الأمريكية.

وقال مراسل "سى إن إن"، جابى كوهين، الذى زار تيتان فى عام 2018 ساخراً إنه "يتم تشغيل الغواصة بواسطة وحدة تحكم فى الألعاب، ما يشبه فى الأساس وحدة تحكم الألعاب PlayStation".

وأفاد "آرون نيومان"، المستثمر فى شركة "اوشن جيت" أنه "إذا فشل جهاز التحكم عن بُعد، يمكن التحكم فى المراوح من خلال نظام داخلى من الأسلاك الصلبة"، موضحاً أن المركبة تعمل بموجب أوامر صارمة للابتعاد عن حطام تيتانيك لتجنب الوقوع فى شرك أو محاصرة فى الحطام.

وشدد نيومان أنه "قبل الرحلة، تم إخبار أفراد الطاقم أنه يمكنهم تحرير صابورة السفينة (وهو ثقل يوضع عليها لحفظ توازنها) عن طريق هز السفينة أو استخدام مضخة تعمل بالهواء المضغوط لتحرير الأوزان"، مشيراً إلى أنه "إذا فشل كل شيء آخر، فإن الخطوط التى تؤمن الصابورة مصممة للانهيار بعد 24 ساعة لإرسالها تلقائيًا إلى سطح المحيط".

وأوضح المستثمر فى "اوشن جيت" أن "محركات الدفع فى تيتان تعمل بنظام كهربائى خارجي، بينما يعمل نظام داخلى آخر خاص بالاتصالات والمدفأة"، لافتاً إلى أنه "بعد صعود السفينة تايتان، ارتفعت درجات الحرارة داخل السفينة بسرعة قبل أن تصبح أكثر برودة مع هبوطها نحو قاع المحيط".

ومن جانب آخر، قال مسؤول فى خفر السواحل الأمريكى إن السلطات بدأت فى رسم خريطة لحطام الغواصة على بعد 1600 قدم من حطام سفينة تايتانيك، لكن المسؤول قال إنه منذ وقوع الكارثة فى المياه الدولية، تناقش السلطات كيفية إجراء تحقيق فى الحادث.

ومع ذلك، فإن الخبراء يتفقون على أن أى استفسار سيشكك بالتأكيد فى تصميم المركبة والمواد المستخدمة فى بنائها وما إذا كان على شركة "رش Rush" وشركته فعل المزيد لتجنب مثل هذه النتيجة القاتلة مرة أخرى.

وأخيراً، أشارت "سى إن إن" إلى أن البيانات التسويقية لشركة "اوشن جيت" ووفقاً للبيانات العامة لشركة "رش" المُشار إليها، فإنه حتى عندما روجت الشركة الأم المشغلة لـ "تيتان" لالتزامها بإجراءات السلامة، فإن الشركة رفضت معايير الصناعة والسلامة التى كانت ستفرض مزيداً من التدقيق على عملياتها وسفنها وتحركاتها.

وجدير بالذكر أن بعض خبراء الصناعة قد قالوا إن عمليات شركة "اوشن جيت- OceanGate" معروفة بأنها "محفوفة بالمخاطر"، حسبما ذكرت " القناة الأمريكية.