إعلان الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2022.. غدا

جدة - نرمين السيد - يعلن مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته 180 غدا الأحد أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2022، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الدكتور أيمن عاشور ورئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس الدكتور محمود صقر وأعضاء المجلس.





وأشارت الأكاديمية، فى بيان أصدرته اليوم السبت، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وسيتم الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المرأة "التقديرية والتشجيعية" لعام 2022، والتى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنويا.

وسيتم الإعلان أيضا عن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 وهى جوائز تقدم من الوزارت والمؤسسات العلمية وغيرها ومن قبل الأفراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عديدة.