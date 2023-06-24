وأشارت الأكاديمية، فى بيان أصدرته اليوم السبت، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وسيتم الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المرأة "التقديرية والتشجيعية" لعام 2022، والتى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنويا.
وسيتم الإعلان أيضا عن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 وهى جوائز تقدم من الوزارت والمؤسسات العلمية وغيرها ومن قبل الأفراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2022.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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