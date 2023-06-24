جدة - نرمين السيد - وذكرت أن مواقيت الإحرام لمن كان خارج مكة، كالتالى:
ذو الحليفة: (أبيار على) وهو ميقات أهل المدينة ومَن جاء مِن قِبَلِها.
الجحفة: (رابغ) وهو ميقات مصر والمغرب ومَن جاء مِن قِبَلِها.
يَلَمْلَم: (السعدية) وهو ميقات أهل اليمن ومَن جاء مِن قِبَلِها.
قرن المنازل: (السيل الكبير) وهو ميقات أهل نجد ومَن جاء مِن قِبَلِها.
ذات عِرْق: (الضريبة أو الخريبات) وهو ميقات أهل العراق وخرسان وفارس ومَن وراءهم.
على جانب آخر ذكرت دار الإفتاء، أن يوم عرفة له فضل عظيم، وقد وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففى "صحيح مسلم" عن أبى قتادة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ»، مبينة أن معنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب فى السنة الآتية.
وأكدت أن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء.
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