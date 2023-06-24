Oppo A77.. مواصفات الهاتف الأنسب للشباب

جدة - نرمين السيد - يأتى هاتف Oppo A77 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة عرض +HD، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، وفق بيان للشركة.
تتميز شاشة الهاتف بأن بها نوتش على شكل قطرة ماء، إضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، ويحظى بكاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل فيما تأتي الكاميرا الثانية بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.
جاءت كاميرا هاتف أوبو Oppo A77 الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، كما يتيح إصدار أوبو تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، كما يحظى بـ بلوتوث Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.
الهاتف يعمل بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، سعة 64 و 128 جيجابايت.
وتصل قوة البطارية إلى 5 آلاف مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ويمكن شحنها بنسبة 53% في نصف ساعة فقط.
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