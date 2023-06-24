ميتا تهدد عرش العصفور الأزرق

جدة - نرمين السيد - ووفق العربية، فإن العمل على التطبيق الجديد بدأ بالفعل، من قبل شركة Meta المالكة لكل من فيسبوك وإنستغرام وواتساب فى يناير الماضى.

ويحمل التطبيق الاسم الرمزى Project 92، وفق تصريحات أدلى بها كريس كوكس، كبير مسؤولى المنتجات فى Meta، بحسب "ديلى ميل".

وحتى الساعة فإن الاسم الذى سيحمله التطبيق الجديد هو "Threads" وسيحتوى على تمرير مستمر للنص، مثل ما يحدث فى "تويتر"، إلى جانب الأزرار المشابهة لكل من وظائف الإعجاب وإعادة التغريد.

وسيسمح Threads بالتغريد بعدد 180 حرفاً كما فى العصور الأزرق، وقد بدأت الشركة فى التنسيق مع عدد من المشاهير لنشر منشورات على التطبيق الجديد، ومن أبرزهم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفرى.

وأكدت أن التطبيق الجديد يأتى لتوفير منصة يمكن للمشاهير والنشطاء الوثوق فيها.